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В Ростовской области двое сотрудников полиции пострадали в ДТП

Вчера, 24 февраля, на 33 км трассы «Азов — Староминская» произошло ДТП, в котором пострадали двое сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По информации пресс-службы, водитель «Лада 211440», сотрудник ОУУП и ПДН МО МВД России «Азовский» двигался со стороны станицы Староминская в направлении Азова. На заснеженной дороге он не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в мачту освещения.

В результате ДТП, 31-летний водитель, его коллега 1989 года рождения и еще один пассажир — 45-летний мужчина получили травмы. Они были доставлены в медицинское учреждение.

Уточняется, что полицейские доставляли гражданина в суд для рассмотрения дела по статье об уклонении от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ).