В Ростовской области двое сотрудников полиции пострадали в ДТП

По информации пресс-службы, водитель «Лада 211440», сотрудник ОУУП и ПДН МО МВД России «Азовский» двигался со стороны станицы Староминская в направлении Азова. На заснеженной дороге он не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в мачту освещения.