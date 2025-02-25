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В Магнитогорске ищут рыбака, пропавшего на реке Урал во время снежной метели

Мужчина ушел на реку Урал порыбачить, однако домой так и не вернулся.

Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Магннитогорец перестал выходить на связь вчера вечером. Перед этим он правда успел позвонить родным и рассказать о том, что на телефоне осталось мало зарядки, а из-за снега и метели он не видит, куда идти.

Мужчина, вероятно, просто не успел уйти со льда реки Урал до серьезно ухудшившейся погоды. Плотный снегопад создал нулевую видимость, а в отсутствие ориентиров, магнитогорец мог заблудиться на местности. Родственники 65-летнего пропавшего рыбака сначала сами пытались найти его, а после обратились за помощью в экстренные службы.

На место выехали спасатели Магнитогорского отряда. Также в поисках участвуют полицейские, пожарные. Пока мужчину не удалось обнаружить.