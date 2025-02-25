В Магнитогорске ищут рыбака, пропавшего на реке Урал во время снежной метели

Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Магннитогорец перестал выходить на связь вчера вечером. Перед этим он правда успел позвонить родным и рассказать о том, что на телефоне осталось мало зарядки, а из-за снега и метели он не видит, куда идти.
Мужчина, вероятно, просто не успел уйти со льда реки Урал до серьезно ухудшившейся погоды. Плотный снегопад создал нулевую видимость, а в отсутствие ориентиров, магнитогорец мог заблудиться на местности. Родственники 65-летнего пропавшего рыбака сначала сами пытались найти его, а после обратились за помощью в экстренные службы.
На место выехали спасатели Магнитогорского отряда. Также в поисках участвуют полицейские, пожарные. Пока мужчину не удалось обнаружить.