Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав пайщиков в Краснодаре

Проверку инициировали после обращения пайщиков к главе СКР в соцсетях. Участники строительства заявили, что более десяти лет назад заключили договоры на приобретение квартир в строящемся доме. Срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился с 2015 года. В 2021 году суд передал земельный участок под домом в собственность ЖСК «Сити-2», при этом потерпевшим отказали во включении в реестр кредиторов.