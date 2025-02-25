Челябинка приняла участие в «секретной операции» и лишилась 3 млн

По словам женщины, ей на телефон поступило сообщение — имя и фамилия отправителя совпадали с данным одного из ее бывших руководителей. В сообщении говорилось о том, что произошла утечка данных, и с потерпевшей должен связаться представитель правоохранительного ведомства, которому необходимо оказать содействие.
«Далее от лица сотрудников различных силовых структур и государственных финансовых организаций злоумышленники женщину убедили в том, что ее денежные средства необходимо защитить. Кроме того, аферисты настаивали на том, что она должна принять участие в секретной операции по задержанию преступников и экстремистов. Когда женщина попыталась отказаться, злоумышленники пригрозили ей обвинением в госизмене», — рассказали в ГУ МВД региона.
Поддавшись обману, женщина, выполнила все указания аферистов. Она оформила кредитные обязательства, одолжила деньги у близких и перевела их на указанные мошенниками счета.