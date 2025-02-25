Челябинка приняла участие в «секретной операции» и лишилась 3 млн

«Далее от лица сотрудников различных силовых структур и государственных финансовых организаций злоумышленники женщину убедили в том, что ее денежные средства необходимо защитить. Кроме того, аферисты настаивали на том, что она должна принять участие в секретной операции по задержанию преступников и экстремистов. Когда женщина попыталась отказаться, злоумышленники пригрозили ей обвинением в госизмене», — рассказали в ГУ МВД региона.