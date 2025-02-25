Группа мажоров устроила драку в компьютерном клубе и избила администратора

Один из зачинщиков представился как «Отабек Валломов» и заявил, что при необходимости может купить весь клуб.
Об этом инциденте первым сообщило издание Kun.uz. При этом журналисты заявили, что молодой человек, назвавший себя «Отабеком Валломовым», может быть сыном известного ферганского предпринимателя.
Как развивались события?
На видеокадрах, оказавшихся в распоряжении СМИ, видно, что группа молодых людей громко шумела, мешая остальным посетителям клуба. Администратор клуба сделал им замечание, но они проигнорировали его.
После нескольких повторных просьб сотрудники клуба пригрозили отключить компьютеры, что вызвало агрессию со стороны молодых людей. Началась перепалка, которая быстро переросла в драку. Двое сотрудников клуба подверглись избиению со стороны семерых молодых людей.
Что говорят правоохранители?
В УВД Ферганской области подтвердили информацию о случившемся. 21 февраля в компьютерном клубе Verona, расположенном на улице Офтоб, произошел конфликт. Семь молодых людей шумно играли в компьютерные игры, мешая другим посетителям. После сделанного им замечания между сторонами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.
В ходе конфликта О. Валломов ударил администратора в лицо, после чего его друзья подключились к избиению сотрудников клуба. При этом правоохранители не сообщили, является ли данный человек действительно сыном известного местного предпринимателя.
Что грозит нападавшим?
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, пункт «г» Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство). По данной статье им грозит наказание в виде ограничения свободы от трех до пяти лет либо лишения свободы от трех до пяти лет.
О. Валломов, М. Кодиров и Н. Махмуджонов были задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще трех участников конфликта составлены административные протоколы.
Будет ли наказание реальным?
Ситуация взята под контроль Управления внутренних дел Ферганской области. В ведомстве заявили, что в этом деле будет обеспечено верховенство закона и неизбежность наказания. Остается только надеяться, что виновные получат заслуженное наказание, независимо от того, чьи они дети.