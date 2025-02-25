Сотрудники МЧС спасли девять человек из горящей пятиэтажки на окраине Омска

Утром во вторник, 25 февраля, загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки на улице 2-й Молодежной в Омске. Пожарные спасли из горящего дома девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пожар произошел около 08:44. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 18 сотрудников МЧС и пять автоцистерн. Ликвидировать открытое горение удалось в 09:08.
Никто не пострадал и не погиб. Что стало причиной пожара, выясняют сотрудники МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что более 20 сотрудников МЧС тушили машину и дом в омском СНТ у Окружной дороги.