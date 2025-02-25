Смертельная авария с тягачом и такси произошла на МКАДе

До этого стало известно, что в подмосковном Дмитрове инвалида-колясочника сбили на пешеходном переходе. ДТП попало на видело. Пострадавший отлетел на несколько метров, на помощь к лежащему на асфальте россиянину подбежала очевидица происшествия.