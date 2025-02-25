Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельная авария с тягачом и такси произошла на МКАДе

Смертельная авария с тягачом и такси произошла на 56-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что в результате столкновения не удалось спасти водителя такси. Пассажирка авто получила травмы и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Московские сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в подмосковном Дмитрове инвалида-колясочника сбили на пешеходном переходе. ДТП попало на видело. Пострадавший отлетел на несколько метров, на помощь к лежащему на асфальте россиянину подбежала очевидица происшествия.

ДТП произошло на дороге на улице Маркова. Пострадавший в аварии инвалид-колясочник остался жив.