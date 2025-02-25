Смертельная авария с тягачом и такси произошла на МКАДе

В ведомстве отметили, что в результате столкновения не удалось спасти водителя такси. Пассажирка авто получила травмы и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Московские сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.
До этого стало известно, что в подмосковном Дмитрове инвалида-колясочника сбили на пешеходном переходе. ДТП попало на видело. Пострадавший отлетел на несколько метров, на помощь к лежащему на асфальте россиянину подбежала очевидица происшествия.
ДТП произошло на дороге на улице Маркова. Пострадавший в аварии инвалид-колясочник остался жив.