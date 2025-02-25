В Омске хостел закрыли на 15 суток за нарушение противопожарной безопасности

В ходе проверки в здании, где размещен хостел на почти 100 человек, были повторно выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В частности были заужены коридоры на втором этаже, в некоторых местах ширина путей эвакуации составляет менее одного метра, здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а система противопожарной безопасности не обеспечивает автоматическое дублирование сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о возгорании.