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В Омске хостел закрыли на 15 суток за нарушение противопожарной безопасности

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Омский суд принял решение закрыть на 15 суток хостел в Омске, в котором нарушены правила противопожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления федеральной службы судебных приставов.

Источник: AP 2024

«Суд счел доказанной вину ООО “Новодевелопмент” и признал виновным в совершении административного правонарушения, назначив наказание в виде административного приостановления деятельности на 15 суток, в течение которого запретить осуществление коммерческой деятельности, в том числе осуществление деятельности хостела в здании отдельно стоящего металлического ангара, с правом осуществления работ необходимых для устранения нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Приставы опечатали помещения и предупредили директора хостела об ответственности за незаконное возобновление деятельности.

В ходе проверки в здании, где размещен хостел на почти 100 человек, были повторно выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В частности были заужены коридоры на втором этаже, в некоторых местах ширина путей эвакуации составляет менее одного метра, здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а система противопожарной безопасности не обеспечивает автоматическое дублирование сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о возгорании.