В Ростовской области ввели карантин из-за бешеного волка

В Белокалитвинском районе ввели карантин из-за бешеного волка. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.
Зараженного волка обнаружили недалеко от Белой Калитвы. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. Отметим, что это опасное заболевание, которое поражает нервную систему.
Так, в городе ввели карантин, также он распространяется и на охотничье угодье «Поцелуевское», которое находится к северу от города. Так, охотники временно не смогут добывать подверженных заболеванию зверей. Также нельзя устраивать ярмарки и вывозить скот.