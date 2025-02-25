Глава Следкома России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование гибели годовалого ребенка в Казани. Трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг, сообщает пресс-служба ведомства.
Случай был освещен на федеральном телеканале. Бастрыкин отреагировал на сообщение о гибели пациента. Аналогичные происшествия произошли в Краснодарском крае и Московской области. Предполагается, что все они связаны с действиями врачей-мошенников.
Председатель Следкома страны поручил руководителям соответствующих следственных управлений представить доклады о ходе расследования. Особое внимание уделят расследованию казанского случая.
Напомним, Бастрыкин взял под личный контроль историю с поборами и буллингом в лицее Казани. Речь идет об образовательном учреждении № 149 с татарским языком обучения.