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Бастрыкин проконтролирует расследование гибели годовалого ребенка в Казани

Трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование гибели годовалого ребенка в Казани. Трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Случай был освещен на федеральном телеканале. Бастрыкин отреагировал на сообщение о гибели пациента. Аналогичные происшествия произошли в Краснодарском крае и Московской области. Предполагается, что все они связаны с действиями врачей-мошенников.

Председатель Следкома страны поручил руководителям соответствующих следственных управлений представить доклады о ходе расследования. Особое внимание уделят расследованию казанского случая.

Напомним, Бастрыкин взял под личный контроль историю с поборами и буллингом в лицее Казани. Речь идет об образовательном учреждении № 149 с татарским языком обучения.

СК