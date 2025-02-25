Суд продлил арест замначальника метро Москвы Дощатова

По делу проходят еще три человека: бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский — за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректор этой компании Александр Васильев и его заместитель Ян Талипов — за мошенничество. Их всем также оставили в СИЗО.
Дощатова арестовали в октябре 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в виде иномарки за принятие некачественных полушпал, использовавшихся при строительстве новых веток столичного метро и реконструкции старых. По версии следствия, Волынский и Васильев поставляли не соответствующую условиям контракта продукцию. СКР утверждает, что фигурантами похищено более 2 млрд руб.