Водитель на высокой скорости сбил 11-летнюю девочку в Намангане: она скончалась в больнице

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Lacetti, двигаясь на высокой скорости, сбил несовершеннолетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть в неположенном месте.
От удара девочка получила тяжелые травмы. Несмотря на то, что пострадавшую срочно доставили в больницу, спасти ее не удалось — она скончалась в медицинском учреждении.
Что показало расследование?
По предварительным данным, девочка вышла из дома и направлялась в магазин. Она неожиданно выбежала на дорогу в неположенном месте, что стало роковой ошибкой. При этом водитель превысил допустимую скорость, что не позволило ему вовремя затормозить и избежать наезда.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по данному ДТП. Правоохранительные органы призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и учитывать безопасность других участников дорожного движения.
Кроме того, правоохранители напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, чтобы избежать трагических последствий.