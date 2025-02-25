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Водитель на высокой скорости сбил 11-летнюю девочку в Намангане: она скончалась в больнице

Vaib.uz (Узбекистан. 25 февраля). Трагический инцидент произошел 22 февраля в 15:10 в Уйчинском районе Наманганской области.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Lacetti, двигаясь на высокой скорости, сбил несовершеннолетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть в неположенном месте.

От удара девочка получила тяжелые травмы. Несмотря на то, что пострадавшую срочно доставили в больницу, спасти ее не удалось — она скончалась в медицинском учреждении.

Что показало расследование?

По предварительным данным, девочка вышла из дома и направлялась в магазин. Она неожиданно выбежала на дорогу в неположенном месте, что стало роковой ошибкой. При этом водитель превысил допустимую скорость, что не позволило ему вовремя затормозить и избежать наезда.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по данному ДТП. Правоохранительные органы призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и учитывать безопасность других участников дорожного движения.

Кроме того, правоохранители напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, чтобы избежать трагических последствий.