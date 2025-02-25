Водитель на высокой скорости сбил 11-летнюю девочку в Намангане: она скончалась в больнице

По предварительным данным, девочка вышла из дома и направлялась в магазин. Она неожиданно выбежала на дорогу в неположенном месте, что стало роковой ошибкой. При этом водитель превысил допустимую скорость, что не позволило ему вовремя затормозить и избежать наезда.