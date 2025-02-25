За убийство краснокнижного джейрана получили сроки четыре казахстанца

Так, согласно материалам дела, три лесника с гражданским лицом использовали служебный автомобиль УАЗ для охоты на краснокнижного джейрана еще в сентябре 2024 года.
В феврале 2025 года Каратальский районный суд вынес им приговор:
«Все задержанные лица признаны виновными по ст. 337 УК РК (Незаконная охота) и осуждены к трем годам ограничения свободы».
В прошлом джейран был излюбленным объектом охоты. В настоящее время охота на джейрана повсеместно запрещена. Он включен в Красную книгу МСОП как редкое и исчезающее животное.
Также виновные полностью возместили ущерб в размере около семи миллионов тенге государству.
Приговор вступил в законную силу.