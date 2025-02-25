За убийство краснокнижного джейрана получили сроки четыре казахстанца

Три сотрудника КГУ «Уштобинское лесное хозяйство» со знакомым на служебном транспорте устроили охоту на краснокнижных животных на территории лесного хозяйства. Чем это обернулось для казахстанцев, рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры области Жетысу.