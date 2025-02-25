В Челябинске оглашен приговор организаторам канала незаконной миграции

«К их услугам прибегали граждане, желающие оформить подложный трудовой договор для легализации и продления сроков своего пребывания в России. С 2022 года по 2023-й путем реализации преступных действий им удалось легализовать не менее 20 иностранных граждан», — уточнили контрразведчики.