В Челябинске оглашен приговор организаторам канала незаконной миграции

Трех злоумышленников ранее задержали сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности.
Ленинский райсуд признал участников преступной группы виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК России.
«Каждый приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу 100 тыс. рублей. Отбывать наказание будут в колонии общего режима, двум из них предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста», — прокомментировали официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.
По ее словам, фигуранты заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры посредством трудоустройства в коммерческую структуру.
«К их услугам прибегали граждане, желающие оформить подложный трудовой договор для легализации и продления сроков своего пребывания в России. С 2022 года по 2023-й путем реализации преступных действий им удалось легализовать не менее 20 иностранных граждан», — уточнили контрразведчики.