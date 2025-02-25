В Новосибирске спасли женщину с неизлечимым заболеванием сердца

Он отметил, что женщина, которая могла лишь лежать, теперь бегает и, живя в сельской местности, выполняет всю работу в своем большом хозяйстве. Она перескочила из четвертого сразу в более легкий первый-второй функциональный класс сердечной недостаточности. Так как сейчас у пациентки нет показаний для трансплантации сердца, ее убрали из листа ожидания донорского органа.