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Иномарка сбила 12-летнего школьника на зебре в омском Порт-Артуре

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 25 февраля, Nissan сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице 1-й Красной звезды в Омске. Сообщение о ДТП в Порт-Артуре поступило в 08:45. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.

Как выяснили полицейские, 37-летний водитель Nissan сбил школьника, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу у дома № 18 на улице 1-й Красной звезды.

Подросток получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Ранее «КП Омск» сообщала, что один человек погиб при столкновении микроавтобуса и легковушки на трассе Тюмень-Омск в Тюкалинском районе.