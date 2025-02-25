Иномарка сбила 12-летнего школьника на зебре в омском Порт-Артуре

Во вторник, 25 февраля, Nissan сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице 1-й Красной звезды в Омске. Сообщение о ДТП в Порт-Артуре поступило в 08:45. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.