В Тольятти ликвидировали наркопритон

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому «за дозу» разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ., Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Задержанный предоставил биоматериал на исследование. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.