Поезд насмерть сбил женщину в Дзержинске в ночь на 25 февраля

Женщина погибла под колесами поезда в Дзержинске. Об этом пишет NN.ru.
По информации источника, трагедия случилась в районе 3:30 25 февраля. Поезд следовал из Кирова в Москву. Сейчас устанавливается личность женщины.
Уточняется, что в результате случившегося состав задержали на 40 минут.
Ранее мы писали, что пешехода сбили насмерть на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Мужчина оказался под колесами автомобиля. Он скончался на месте происшествия.
Напомним, что три человека погибли в аварии у села Тилинино в Нижегородской области.