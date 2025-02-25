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Поезд насмерть сбил женщину в Дзержинске в ночь на 25 февраля

Трагедия случилась около 3:30.

Женщина погибла под колесами поезда в Дзержинске. Об этом пишет NN.ru.

По информации источника, трагедия случилась в районе 3:30 25 февраля. Поезд следовал из Кирова в Москву. Сейчас устанавливается личность женщины.

Уточняется, что в результате случившегося состав задержали на 40 минут.

Ранее мы писали, что пешехода сбили насмерть на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Мужчина оказался под колесами автомобиля. Он скончался на месте происшествия.

Напомним, что три человека погибли в аварии у села Тилинино в Нижегородской области.