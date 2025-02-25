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17-летняя девушка пропала в Свердловской области

Девушку из Полевского ищут с 24 февраля.

Источник: «Лиза Алерт»

В городе Полевской приступили к поискам 17-леней Виктории Хайретдиновой. О местонахождении девушки ничего не известно с 24 февраля.

«Может находиться в вашем городе, в вашем районе», — говорится в оперативном сообщении свердловского поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Виктории: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги и бежевую шапку.

Сообщить информацию о пропавшей екатеринбурженке можно по телефонам: 88007005452, 89221423371 или на линию 112.