17-летняя девушка пропала в Свердловской области

В городе Полевской приступили к поискам 17-леней Виктории Хайретдиновой. О местонахождении девушки ничего не известно с 24 февраля.
«Может находиться в вашем городе, в вашем районе», — говорится в оперативном сообщении свердловского поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы Виктории: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги и бежевую шапку.
Сообщить информацию о пропавшей екатеринбурженке можно по телефонам: 88007005452, 89221423371 или на линию 112.