В Омской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

ДТП произошло около 10:10 (07:10 мск) на 261-м км автотрассы Омск — Муромцево. Предварительно установлено, что у грузового автомобиля, который следовал в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом. После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus врезался еще один грузовик. Возбуждено уголовное дело, на месте работают автоинспекторы.