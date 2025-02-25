Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло в Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП погиб один человек, еще восемь доставлены в больницу.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее 9 человек, один из которых погиб, остальные доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

ДТП произошло около 10:10 (07:10 мск) на 261-м км автотрассы Омск — Муромцево. Предварительно установлено, что у грузового автомобиля, который следовал в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом. После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus врезался еще один грузовик. Возбуждено уголовное дело, на месте работают автоинспекторы.