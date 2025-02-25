Пожилая минчанка потеряла крупную сумму, инвестировав в акции «Газпрома»

После этого, минчанка, не желая терять времени, обнаружила еще одно объявление — об инвестировании в акции «Газпрома». При поддержке нового консультанта она приступила к торгам, делая денежные взносы. При этом ее каждый раз убеждали, что прибыль растет, и нужно продолжать вкладываться в ценные бумаги.