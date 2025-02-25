Пожилая минчанка потеряла крупную сумму, инвестировав в акции «Газпрома»

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пожилая жительница Минска лишилась крупной суммы денег после торгов на бирже и инвестирования в акции «Газпрома», сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
В Советское РУВД белорусской столицы обратилась невестка 80-летней женщины, заявив, что та стала жертвой мошенников.
Сначала пенсионерка в интернете нашла объявление о выплатах населению. С ней связался консультант, объяснивший, что средства можно получить через торги на бирже.
«Потерпевшая перевела для начала три тысячи рублей, после чего ей сообщили, что средства якобы заблокированы, но волноваться не стоит, необходимо немного подождать», — сказали в МВД.
После этого, минчанка, не желая терять времени, обнаружила еще одно объявление — об инвестировании в акции «Газпрома». При поддержке нового консультанта она приступила к торгам, делая денежные взносы. При этом ее каждый раз убеждали, что прибыль растет, и нужно продолжать вкладываться в ценные бумаги.
В результате за несколько дней пенсионерка отправила мошенникам почти 50 тысяч рублей. Об обмане она узнала, только когда обратилась к родственнице с просьбой одолжить денег, чтобы вывести свои средства с биржи.
По факту Следственным комитетом возбуждено дело о мошенничестве.
В МВД напомнили, что ни под какими предлогами нельзя перечислять незнакомцам из интернета деньги и сообщать им свои личные данные или реквизиты банковских платежных карт.