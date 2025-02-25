На Кубани ночью сгорело здание администрации в Мостовском районе, сообщает газета «Предгорье».
Пожар уничтожил здание администрации станицы Махошевской.
Диспетчеру информация о возгорании поступила около половины четвертого утра. Огонь полыхал на площади 96 квадратных метров, обрушилась кровля. С пламенем боролись пять единиц техники и 15 пожарных из Мостовского и Лабинского районов.
Полностью потушить пожар удалось лишь к пяти часам утра.
В результате никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Временно сотрудники администрации работают в помещении местного Дома культуры.
Напомним, на Кубани мужчина заживо сгорел в частном доме из-за непотушенной сигареты. По предварительным данным, днем 5 февраля загорелось жилье на улице Мира. Соседи увидели пожар, вызвали на место бригаду МЧС. Специалисты потушили огонь. В одной из комнат нашли тело хозяина.