На Кубани ночью сгорело здание администрации в Мостовском районе

Напомним, на Кубани мужчина заживо сгорел в частном доме из-за непотушенной сигареты. По предварительным данным, днем 5 февраля загорелось жилье на улице Мира. Соседи увидели пожар, вызвали на место бригаду МЧС. Специалисты потушили огонь. В одной из комнат нашли тело хозяина.