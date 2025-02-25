Пожилая минчанка дважды попалась на уловки аферистов с инвестированием и лишилась около Br53 тыс

В столичную милицию обратилась невестка 80-летней минчанки, которая стала жертвой аферистов. Женщина откликнулась в интернете на объявление о «выплатах населению». С ней незамедлительно связался «консультант» и объяснил, что деньги можно получить путем торгов на бирже. Пенсионерка перевела для начала Br3 тыс. После этого ей пояснили, что средства якобы заблокированы, но волноваться не стоит, необходимо немного подождать.