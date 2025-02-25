Пожилая минчанка дважды попалась на уловки аферистов с инвестированием и лишилась около Br53 тыс

В столичную милицию обратилась невестка 80-летней минчанки, которая стала жертвой аферистов. Женщина откликнулась в интернете на объявление о «выплатах населению». С ней незамедлительно связался «консультант» и объяснил, что деньги можно получить путем торгов на бирже. Пенсионерка перевела для начала Br3 тыс. После этого ей пояснили, что средства якобы заблокированы, но волноваться не стоит, необходимо немного подождать.
Не желая терять время, минчанка нашла объявление об инвестировании в акции якобы «Газпрома». При поддержке «консультанта» начала новые торги. С каждым следующим взносом ее убеждали, что прибыль увеличивается и нужно продолжать вкладывать. За несколько дней жертва отправила злоумышленникам около Br50 тыс.
О том, что ее обманули, женщина поняла, когда обратилась к родственнице с просьбой занять немного денег, чтобы вывести заработанное с биржи.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.