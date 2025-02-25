В Челябинской области нашли 65-летнего рыбака, пропавшего во время сильной метели

Рыбак пропал в минувший понедельник, 24 февраля. У магнитогорца разрядился телефон, поэтому больше он связаться с родными не смог. Родственники пытались найти мужчину сами, но поиски не увенчались успехом, и они позвонили спасателям. Специалисты искали его всю ночь, но утром во вторник, 25 февраля, мужчина самостоятельно вернулся домой.
— Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
А в начале декабря тонкий лёд унёс жизнь рыбака в Нязепетровском районе. Трагедия произошла на реке Уфа. Мужчина провалился в полынью, на помощь ему пришли спасатели, но было уже слишком поздно.