В Челябинской области нашли 65-летнего рыбака, пропавшего во время сильной метели

Рыбак пропал в минувший понедельник, 24 февраля. У магнитогорца разрядился телефон, поэтому больше он связаться с родными не смог. Родственники пытались найти мужчину сами, но поиски не увенчались успехом, и они позвонили спасателям. Специалисты искали его всю ночь, но утром во вторник, 25 февраля, мужчина самостоятельно вернулся домой.