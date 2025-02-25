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В Челябинской области нашли 65-летнего рыбака, пропавшего во время сильной метели

В Магнитогорске 65-летний житель отправился рыбачить на реку Урал, однако не успел покинуть лёд до ухудшения погоды. Его застигла сильная метель. Когда понял, что заблудился, он успел позвонить родственникам — и связь прервалась. Близкие обратились за помощью к спасателям.

Источник: Евгений Корягин, Магнитогорский отряд ПСС Челябинской области

Рыбак пропал в минувший понедельник, 24 февраля. У магнитогорца разрядился телефон, поэтому больше он связаться с родными не смог. Родственники пытались найти мужчину сами, но поиски не увенчались успехом, и они позвонили спасателям. Специалисты искали его всю ночь, но утром во вторник, 25 февраля, мужчина самостоятельно вернулся домой.

— Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

А в начале декабря тонкий лёд унёс жизнь рыбака в Нязепетровском районе. Трагедия произошла на реке Уфа. Мужчина провалился в полынью, на помощь ему пришли спасатели, но было уже слишком поздно.