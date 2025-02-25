В Магнитогорске из-за тумана не смог приземлиться самолет из Санкт-Петербурга

В настоящее время известно только ориентировочное время, когда борт продолжит свой путь в Магнитогорск. Так, планируется, что он отправится из областного центра соседнего региона в 17:00. А вот уже из Магнитогорска в Санкт-Петербург самолет должен вылететь в 18:40.