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В Магнитогорске из-за тумана не смог приземлиться самолет из Санкт-Петербурга

Борт пришлось уводить на запасной аэродром в Оренбурге.

Источник: Аргументы и факты

Об этом рассказали в магнитогорском аэропорту.

Сложившиеся непростые метеоусловия не позволили воздушной гавани Магнитогорска принять у себя рейс № 341. Борт временно приземлился в Оренбурге.

В настоящее время известно только ориентировочное время, когда борт продолжит свой путь в Магнитогорск. Так, планируется, что он отправится из областного центра соседнего региона в 17:00. А вот уже из Магнитогорска в Санкт-Петербург самолет должен вылететь в 18:40.

Напомним, что первоначально рейс должен был прилететь в Магнитогорск в 3:30 утра сегодня, 25 февраля. Отправление в северную столицу, по расписанию, в 4:45.

Также в аэропорту города металлургов сообщили, что пассажиры рейса в Санкт-Петербург на время задержки получают от авиакомпании питье и горячее питание, их также разместили в гостинице.