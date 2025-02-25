В Магнитогорске из-за тумана не смог приземлиться самолет из Санкт-Петербурга

Об этом рассказали в магнитогорском аэропорту.
Сложившиеся непростые метеоусловия не позволили воздушной гавани Магнитогорска принять у себя рейс № 341. Борт временно приземлился в Оренбурге.
В настоящее время известно только ориентировочное время, когда борт продолжит свой путь в Магнитогорск. Так, планируется, что он отправится из областного центра соседнего региона в 17:00. А вот уже из Магнитогорска в Санкт-Петербург самолет должен вылететь в 18:40.
Напомним, что первоначально рейс должен был прилететь в Магнитогорск в 3:30 утра сегодня, 25 февраля. Отправление в северную столицу, по расписанию, в 4:45.
Также в аэропорту города металлургов сообщили, что пассажиры рейса в Санкт-Петербург на время задержки получают от авиакомпании питье и горячее питание, их также разместили в гостинице.