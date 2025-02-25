В Бугульме женщина с тремя детьми отравилась угарным газом в квартире

В доме 2 на улице Баумана в Бугульме от отравления угарным газом пострадали женщина с тремя детьми в возрасте 3, 6 и 8 лет. Все они были госпитализированы в Центральную районную больницу. Об этом Татар-информу сообщили Госжилинспекции РТ.