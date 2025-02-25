На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве

По данным ГУМВД России по региону, 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский ее тело.