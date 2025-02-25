В Башкирии в массовом ДТП погибла водитель Daewoo Matiz.

В массовой аварии погибла женщина-водитель. Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, ДТП произошло сегодня утром на 49 км автодороги Бакалы — Верхнеяркеево. По предварительным данным, 36-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, за рулем Toyota Land Cruiser при совершении обгона попутной машины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 40-летней женщины. От удара внедорожник допустил касательное столкновение с попутным Chevrolet Lacetti под управлением 47-летней женщины.