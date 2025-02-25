Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в массовом ДТП погибла водитель Daewoo Matiz

В Башкирии в массовом ДТП погибла водитель Daewoo Matiz.

В массовой аварии погибла женщина-водитель. Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, ДТП произошло сегодня утром на 49 км автодороги Бакалы — Верхнеяркеево. По предварительным данным, 36-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, за рулем Toyota Land Cruiser при совершении обгона попутной машины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 40-летней женщины. От удара внедорожник допустил касательное столкновение с попутным Chevrolet Lacetti под управлением 47-летней женщины.

В ДТП водитель Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия, остальные участники не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС России по РБ. Подробности уточняются.