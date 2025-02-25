Сотрудник колонии-поселения в Красноярском крае отказался от взятки

Отбывающий срок мужчина 1996 года рождения из поселения № 13 (деревня Тагара) попытался приобрести свободу раньше срока, предложив 300 тысяч рублей за составление позитивного отзыва для заявления на досрочное освобождение.
Твердая моральная позиция работника учреждения и последовавшие за этим действия специалистов службы безопасности ГУФСИН совместно с сотрудниками КП-13 пресекли замысел до его реализации.
Правоохранительные органы инициировали расследование против заключенного по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).
Проявившего неподкупность сотрудника отметили признательностью от вышестоящего руководства и материальным поощрением в размере 30 тысяч рублей.
Для сообщений о подобных инцидентах в региональном управлении ФСИН функционирует конфиденциальная линия связи. Контактные данные размещены на веб-ресурсе ведомства www.24.fsin.gov.ru.
А вот экс-топ-менеджер КрасЖД от взятки не отказался и теперь сурово наказан.