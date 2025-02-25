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Сотрудник колонии-поселения в Красноярском крае отказался от взятки

В Кежемском районе Красноярского края представитель оперативного отдела КП-13 проявил честность, отклонив финансовое искушение от заключенного и проинформировал начальство о попытке подкупа.

Источник: РИА "Новости"

Отбывающий срок мужчина 1996 года рождения из поселения № 13 (деревня Тагара) попытался приобрести свободу раньше срока, предложив 300 тысяч рублей за составление позитивного отзыва для заявления на досрочное освобождение.

Твердая моральная позиция работника учреждения и последовавшие за этим действия специалистов службы безопасности ГУФСИН совместно с сотрудниками КП-13 пресекли замысел до его реализации.

Правоохранительные органы инициировали расследование против заключенного по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

Проявившего неподкупность сотрудника отметили признательностью от вышестоящего руководства и материальным поощрением в размере 30 тысяч рублей.

Для сообщений о подобных инцидентах в региональном управлении ФСИН функционирует конфиденциальная линия связи. Контактные данные размещены на веб-ресурсе ведомства www.24.fsin.gov.ru.

А вот экс-топ-менеджер КрасЖД от взятки не отказался и теперь сурово наказан.