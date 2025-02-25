Подросток попал под колеса авто в Мозыре

Дорожная авария случилась 24 февраля примерно в 10.40. 50-летний водитель «Мерседеса» не учел дистанцию до впереди движущегося и остановившегося перед пешеходным переходом «Опеля», за рулем которого была 39-летняя женщина. После столкновения автомобилей «Опель» наехал на 13-летнего подростка — он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчика доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
Госавтоинспекторы призывают водителей быть более внимательными при управлении автомобилем. При выборе скорости следует учитывать в том числе состояние проезжей части. При подъезде к пешеходным переходам нужно заблаговременно снижать скорость.