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Подросток попал под колеса авто в Мозыре

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре в ДТП пострадал 13-летний пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожная авария случилась 24 февраля примерно в 10.40. 50-летний водитель «Мерседеса» не учел дистанцию до впереди движущегося и остановившегося перед пешеходным переходом «Опеля», за рулем которого была 39-летняя женщина. После столкновения автомобилей «Опель» наехал на 13-летнего подростка — он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчика доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть более внимательными при управлении автомобилем. При выборе скорости следует учитывать в том числе состояние проезжей части. При подъезде к пешеходным переходам нужно заблаговременно снижать скорость.