Из-за аварии два района Минска остались без света и воды

Электроэнергия отключилась в 8:47. Свет пропал не только в жилых, административных и торговых зданиях, но и в уличной сети. В результате чего ГАИ сообщала о временно неработающих светофорах на ряде улиц.
Позднее появилось сообщение, что к 9:30 большинство потребителей были подключены к электросетям. Но в УП «Минскводоканал» рассказали, что из-за проблем с электроэнергией на водозаборе № 5 «Боровляны» произошла остановка насосного оборудования.
Из-за этого в водопроводной сети в районе улиц Мирошниченко — Седых — Логойский тракт — Гамарника — Калиновского — Тикоцкого — Карбышева сегодня могут быть проблемы с качеством воды.