В Петербурге мужчина украл кинооборудование для съемок сериала

После совершения кражи Королев попытался продать украденное, разместив объявление на одном из интернет-ресурсов. В объявлении были указаны такие предметы, как микрофонная удочка, микрофон, ветрозащита и передатчик, общая стоимость которых составила 30 тысяч рублей. Однако через неделю после публикации объявления с ним связался владелец оборудования. Вскоре после этого Руслан был задержан правоохранительными органами.