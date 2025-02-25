В Петербурге мужчина украл кинооборудование для съемок сериала

«В период с 1 по 9 декабря 2024 года подсудимый похитил кинооборудование, размещенное возле одной из парадных по Лесному проспекту 37к4. Техника использовалась при съемках третьего сезона сериала “Настоящий Настоятель”», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Воровство обошлось создателям сериала в 395 тысяч рублей.
После совершения кражи Королев попытался продать украденное, разместив объявление на одном из интернет-ресурсов. В объявлении были указаны такие предметы, как микрофонная удочка, микрофон, ветрозащита и передатчик, общая стоимость которых составила 30 тысяч рублей. Однако через неделю после публикации объявления с ним связался владелец оборудования. Вскоре после этого Руслан был задержан правоохранительными органами.
В ходе судебного разбирательства Королев признал свою вину и вернул похищенное оборудование. Суд, учитывая содействие обвиняемого в расследовании и возвращение украденного, назначил ему условное наказание сроком на два года с испытательным сроком один год и шесть месяцев.