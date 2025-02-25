На Дону мужчина попал под электропоезд

Транспортная полиция напоминает, что железнодорожные пути нужно переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.