На Дону мужчина попал под электропоезд

Транспортные полицейские установили, что пострадавшим оказался 37-летний житель села Покровского Неклиновского района. Предполагается, что причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Мужчину госпитализировали, полицейские устанавливают все детали произошедшего.
Транспортная полиция напоминает, что железнодорожные пути нужно переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.