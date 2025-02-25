В Сочи приостановили поиски лыжника, пропавшего при сходе лавины

Днем ранее на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», под лавину попали трое туристов — гид и два фрирайдера. Двум сноубордистам удалось связаться с МЧС и сообщить свои координаты. Об их спасении стало известно утром 25 февраля.