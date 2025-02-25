Житель Минска воспользовался промокодом при покупке телефона и пошел в милицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что в Первомайское РУВД обратился житель района, которого в момент покупки в интернете телефона обманули мошенники. В мессенджере минчанину пришло сообщение с предложением воспользоваться акционным промокодом со скидкой, действующей на определенную категорию товаров. Мужчина заинтересовался и принял решение заказать мобильный телефон. Обязательным условием покупки была полная предоплата.
Житель Минска в три этапа перевел более 1500 за новый мобильный телефон.
«Как только все деньги были получены, представители торговой площадки перестали выходить на связь, а телефон так и не был доставлен», — уточнили в милиции.
По указанному факту заведено уголовное дело.
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