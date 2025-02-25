Житель Минска воспользовался промокодом при покупке телефона и пошел в милицию

Говорится, что в Первомайское РУВД обратился житель района, которого в момент покупки в интернете телефона обманули мошенники. В мессенджере минчанину пришло сообщение с предложением воспользоваться акционным промокодом со скидкой, действующей на определенную категорию товаров. Мужчина заинтересовался и принял решение заказать мобильный телефон. Обязательным условием покупки была полная предоплата.