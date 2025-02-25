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Житель Минска воспользовался промокодом при покупке телефона и пошел в милицию

Минчанин купил мобильный телефон с использованием промокода и пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска воспользовался промокодом при покупке телефона и пошел в милицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Говорится, что в Первомайское РУВД обратился житель района, которого в момент покупки в интернете телефона обманули мошенники. В мессенджере минчанину пришло сообщение с предложением воспользоваться акционным промокодом со скидкой, действующей на определенную категорию товаров. Мужчина заинтересовался и принял решение заказать мобильный телефон. Обязательным условием покупки была полная предоплата.

Житель Минска в три этапа перевел более 1500 за новый мобильный телефон.

«Как только все деньги были получены, представители торговой площадки перестали выходить на связь, а телефон так и не был доставлен», — уточнили в милиции.

По указанному факту заведено уголовное дело.

Тем временем россиянин пытался ввезти из Литвы в Беларусь картины, занизив стоимость в 25 раз.

Ранее мы писали, что новый филиал ГАИ откроется в «Первом национальном торговом доме» в Минске.

Кроме того, «Минскэнерго» сказало про отключение электричества в двух районах Минска.