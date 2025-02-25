В Самарской области восемь человек отправили в колонию за наркотики

Восемь жителей Самарской области организовали канал незаконного сбыта наркотиков. Их деятельность пресекли сотрудники регионального ФСБ. Все началось еще в 2018 году, когда один из сообщников создал интернет-магазин для продажи наркотиков, а потом в нем разместил объявление о наборе «персонала».
— В декабре 2019 года сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с УНК УМВД России по Самарской области сообщников задержали с поличным, — прокомментировала пресс-служба ФСБ Самарской области.
При этом из оборота были изъяты около восьми килограммов наркотиков. Членов банды признали виновными в организации преступного сообщества и распространении наркотиков. Суд приговорил их к колонии строгого режима на разные сроки, от пяти до 19 лет. В феврале 2025 года была рассмотрена апелляция на этого приговор. Апелляционный военный суд оставил его без изменений, теперь приговор вступил в силу.