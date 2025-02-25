23-летняя гражданка Узбекистана выпала из окна шестого этажа гостиницы в Таиланде

Благодаря помощи узбекских дипломатов ей удалось вернуться на родину. Об этом сообщает информагентство «Дунё» при МИД.
Несчастный случай и экстренная помощь
После трагического инцидента девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Однако ее возвращение на родину осложнялось финансовыми трудностями и утратой документов.
Генконсульство Узбекистана предоставило пострадавшей всю необходимую консульскую помощь. Более того, в результате переговоров с руководством больницы удалось списать задолженность за лечение, которая составляла около 7 400 долларов.
Организация возвращения в Узбекистан
Так как девушка утратила паспорт, Генеральное консульство выдало ей специальный сертификат для возвращения на родину.
Для обеспечения безопасного перелета в Узбекистан авиакомпания Uzbekistan Airways предоставила специальные условия, и девушка вернулась домой в сопровождении доверенного лица.
Этот случай стал еще одним подтверждением того, что дипломатические службы Узбекистана оказывают реальную поддержку своим гражданам за рубежом, даже в самых сложных ситуациях.