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23-летняя гражданка Узбекистана выпала из окна шестого этажа гостиницы в Таиланде

Vaib.uz (Узбекистан. 25 февраля). 23-летняя гражданка Узбекистана получила серьезные травмы после падения с шестого этажа гостиницы в Таиланде.

Благодаря помощи узбекских дипломатов ей удалось вернуться на родину. Об этом сообщает информагентство «Дунё» при МИД.

Несчастный случай и экстренная помощь

После трагического инцидента девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Однако ее возвращение на родину осложнялось финансовыми трудностями и утратой документов.

Генконсульство Узбекистана предоставило пострадавшей всю необходимую консульскую помощь. Более того, в результате переговоров с руководством больницы удалось списать задолженность за лечение, которая составляла около 7 400 долларов.

Организация возвращения в Узбекистан

Так как девушка утратила паспорт, Генеральное консульство выдало ей специальный сертификат для возвращения на родину.

Для обеспечения безопасного перелета в Узбекистан авиакомпания Uzbekistan Airways предоставила специальные условия, и девушка вернулась домой в сопровождении доверенного лица.

Этот случай стал еще одним подтверждением того, что дипломатические службы Узбекистана оказывают реальную поддержку своим гражданам за рубежом, даже в самых сложных ситуациях.

несчастный случай