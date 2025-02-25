В Брестской области за минувшие сутки при пожарах погибли четыре человека

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Липск Ганцевичского района поступила в МЧС 24 февраля в 8.06. На месте пожара спасатели обнаружили погибшую пенсионерку 1952 года рождения.
Утром того же дня в больнице от ожогов, полученных 23 февраля при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ в Барановичах, скончался пенсионер 1955 года рождения.
Также 24 февраля в 16.17 спасателям поступила информация о пожаре сухой растительности возле деревне Дворище Малоритского района. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1959 года рождения.
25 февраля в 3.26 в МЧС поступила информация о пожаре в гараже на территории частного домовладения в деревне Адаховщина Барановичского района. На месте пожара спасатели обнаружили погибшую пенсионерку 1948 года рождения.