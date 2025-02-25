В Эхирит-Булагатском районе осудили грибника, который застрелил приятеля из ружья

Как установили следствие и суд, подсудимый вместе с тремя приятелями в августе 2022 года поехал в лес недалеко от поселка Харазаргай собирать грибы и ягоды. Там, находясь в состоянии опьянения, мужчина поскандалил с одним из знакомых. Во время конфликта подсудимый взял из автомобиля охотничье ружье и выстрелил 25-летнему приятелю в голову. Тот скончался на месте.