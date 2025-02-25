В Эхирит-Булагатском районе осудили грибника, который застрелил приятеля из ружья

Как установили следствие и суд, подсудимый вместе с тремя приятелями в августе 2022 года поехал в лес недалеко от поселка Харазаргай собирать грибы и ягоды. Там, находясь в состоянии опьянения, мужчина поскандалил с одним из знакомых. Во время конфликта подсудимый взял из автомобиля охотничье ружье и выстрелил 25-летнему приятелю в голову. Тот скончался на месте.
Стрелявший мужчина с места происшествия скрылся, при этом сломав оружие об дерево. Вину в совершении убийства он не признал, — уточняется в сообщении прокуратуры Иркутской области.
Дело рассматривалось с участием присяжных. Они признали мужчину виновным в убийстве. На основе вердикта присяжных и с учетом мнения прокуратуры суд приговорил обвиняемого к 9,5 годам колонии строгого режима. Помимо этого, осужденный должен будет выплатить родственникам убитого более 2 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.