Жителя Татарстана осудили на 4,5 года за поджог военкомата и дискредитацию армии

«Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность жителя Зеленодольска Богданова А. Н. 1962 года рождения, причастного к поджогу военного комиссариата города Зеленодольск, — говорится в сообщении. — Богданов признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года».
Отмечается, что во время расследования было также установлено, что Богданов опубликовал в соцсети комментарий, направленный на дискредитацию действий военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в проведении специальной военной операции на Украине.
В отношении Богданова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).