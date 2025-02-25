Жителя Татарстана осудили на 4,5 года за поджог военкомата и дискредитацию армии

«Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность жителя Зеленодольска Богданова А. Н. 1962 года рождения, причастного к поджогу военного комиссариата города Зеленодольск, — говорится в сообщении. — Богданов признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года».