Школьница перевела мошенникам 400 тысяч рублей за робуксы в онлайн-игре

В Казани школьница перевела мошенникам сбережения бабушки, желая получить робуксы (игровые деньги) в онлайн-игре.
Женщина рассказала, что ее внучка увлеклась игрой на онлайн-платформе и попросила телефон. Во время сессии с девочкой связались в одном из мессенджеров и пообещали игровые деньги. Для этого надо было зайти в банковское приложение и сделать переводы. В результате девочка отправила порядка 400 тысяч рублей на неизвестные счета.
В отделе полиции «Сафиуллина» возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
В управлении напомнили: чтобы не стать жертвой преступления, следует перепроверять информацию, поступающую от незнакомых лиц, и не перечислять деньги на неизвестные счета. Также жителям советуют обучить основам кибербезопасности детей и пожилых членов семьи.