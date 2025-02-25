Школьница перевела мошенникам 400 тысяч рублей за робуксы в онлайн-игре

Женщина рассказала, что ее внучка увлеклась игрой на онлайн-платформе и попросила телефон. Во время сессии с девочкой связались в одном из мессенджеров и пообещали игровые деньги. Для этого надо было зайти в банковское приложение и сделать переводы. В результате девочка отправила порядка 400 тысяч рублей на неизвестные счета.