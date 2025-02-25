Красноярцу ампутировали ноги после удара током и падения с высоты

«Первые 2 дня пациент был в сильном стрессе. Некоторый адаптационный шок. Но теперь я уверен, что с ним все будет хорошо. Потому что у парня есть план, он будет жить. Вообще, люди, у которых есть цели, живут и выживают гораздо чаще», — рассказал заведующий ожоговой реанимацией Владимир Мацкевич.