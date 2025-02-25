Красноярцу ампутировали ноги после удара током и падения с высоты

Об этом рассказали в краевой больнице.
Пациент получил настолько сильный удар током, что ему повредило кости. К тому же он упал с высоты, из-за чего получил переломы. Врачи боролись за ноги мужчины, однако их пришлось ампутировать до колена ради спасения жизни пациента.
В итоге мужчина выжил. Ему предстоит долгая реабилитация. Врачи дают хорошие прогнозы.
«Первые 2 дня пациент был в сильном стрессе. Некоторый адаптационный шок. Но теперь я уверен, что с ним все будет хорошо. Потому что у парня есть план, он будет жить. Вообще, люди, у которых есть цели, живут и выживают гораздо чаще», — рассказал заведующий ожоговой реанимацией Владимир Мацкевич.
Напомним, ранее невролог Красноярской краевой больницы спас человека на борту самолета.