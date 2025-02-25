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Красноярцу ампутировали ноги после удара током и падения с высоты

Красноярцу ампутировали ноги до колена после удара током.

Источник: Getty Images/Unsplash

Об этом рассказали в краевой больнице.

Пациент получил настолько сильный удар током, что ему повредило кости. К тому же он упал с высоты, из-за чего получил переломы. Врачи боролись за ноги мужчины, однако их пришлось ампутировать до колена ради спасения жизни пациента.

В итоге мужчина выжил. Ему предстоит долгая реабилитация. Врачи дают хорошие прогнозы.

«Первые 2 дня пациент был в сильном стрессе. Некоторый адаптационный шок. Но теперь я уверен, что с ним все будет хорошо. Потому что у парня есть план, он будет жить. Вообще, люди, у которых есть цели, живут и выживают гораздо чаще», — рассказал заведующий ожоговой реанимацией Владимир Мацкевич.

Напомним, ранее невролог Красноярской краевой больницы спас человека на борту самолета.

здоровье