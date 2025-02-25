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Двое сотрудников МВД и подсудимый пострадали в аварии в Ростовской области

Под Азовом в аварию попала легковушка с сотрудниками МВД и подсудимым.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области легковушка «Лада 211440» съехала с дороги и врезалась в мачту освещения. В этой аварии пострадали двое сотрудников УУП и ПДН МО МВД, а также 45-летний мужчина, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось утром 24 февраля на трассе Азов — Староминская в Азовском районе. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением.

— Причины случившегося выясняются. Все трое пострадавших были доставлены в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.

Известно, что в момент аварии в машине находились правоохранители и мужчина, которого везли в суд на слушание по делу об уклонении от административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ).