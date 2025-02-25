Двое сотрудников МВД и подсудимый пострадали в аварии в Ростовской области

В Ростовской области легковушка «Лада 211440» съехала с дороги и врезалась в мачту освещения. В этой аварии пострадали двое сотрудников УУП и ПДН МО МВД, а также 45-летний мужчина, сообщили в управлении Госавтоинспекции.