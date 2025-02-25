В Мозыре водитель Opel сбил 13-летнего мальчика после ДТП с Mercedes. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Согласно данным, в понедельник, 24 февраля, около 10.40 50-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Мира в направлении Малинина. Он не учел дистанцию до ехавшего впереди и остановившегося перед пешеходным переходом авто Opel и врезался в него.
По причине столкновения автомобиль Opel сбил 13-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В ведомстве уточнили, что подросток был доставлен в больницу. После оказания необходимой помощи его отпустили домой.
Тем временем в Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали и поехав на красный.
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