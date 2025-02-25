В Мозыре водитель Opel сбил 13-летнего мальчика после ДТП с Mercedes

Согласно данным, в понедельник, 24 февраля, около 10.40 50-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Мира в направлении Малинина. Он не учел дистанцию до ехавшего впереди и остановившегося перед пешеходным переходом авто Opel и врезался в него.