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В Мозыре водитель Opel сбил 13-летнего мальчика после ДТП с Mercedes

В Мозыре 13-летний мальчик попал под колеса автомобиля Opel.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре водитель Opel сбил 13-летнего мальчика после ДТП с Mercedes. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Согласно данным, в понедельник, 24 февраля, около 10.40 50-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Мира в направлении Малинина. Он не учел дистанцию до ехавшего впереди и остановившегося перед пешеходным переходом авто Opel и врезался в него.

По причине столкновения автомобиль Opel сбил 13-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В ведомстве уточнили, что подросток был доставлен в больницу. После оказания необходимой помощи его отпустили домой.

Тем временем в Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали и поехав на красный.

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