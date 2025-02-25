Дядя убитого в Перми ребёнка рассказал об отношениях Шатовой и её экс-мужа

Дядя ребёнка, найденного убитым в чемодане в Перми, рассказал об отношениях матери мальчика Ирины Шатовой и её бывшего мужа.
Как рассказывает корреспондент perm.aif.ru из зала суда, где проходит третье заседание по делу об убийстве 9-летнего мальчика, брат отца погибшего рассказал об отношениях пермячки Шатовой с мужем. По его словам, причиной их разрыва в 2023 году стали измены женщины. Несмотря на это, позже его брат продолжал помогать своей бывшей жене и матери их общего сына.
Свидетель отметил, что даже когда его брат переехал в США, он всё ещё планировал помочь экс-супруге разобраться с долгами. Кроме того, до развода муж поддерживал Шатову в её карьере и стремлении зарабатывать на торгах. По словам деверя пермячки, пара продала квартиру в элитном ЖК на улице Энгельса, а деньги они пустили на старт «финансовой карьеры» Шатовой.
Ранее мужчина также рассказывал, что ребёнок был сильно привязан к матери. После развода мальчик проводил время с отцом и другими родственниками, однако в моменты истерик всегда просился к Шатовой.
Напомним, тело 9-летнего ребёнка было обнаружено в Перми возле мусорных контейнеров. Бездомный мужчина обнаружил мальчика в чемодане и сообщил в правоохранительные органы. Как оказалось, его там оставила мать убитого — пермячка Ирина Шатова — которая стала обвиняемой в убийстве своего сына. В феврале 2025 года в Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела о преступлении в отношении ребёнка.