Дядя убитого в Перми ребёнка рассказал об отношениях Шатовой и её экс-мужа

Свидетель отметил, что даже когда его брат переехал в США, он всё ещё планировал помочь экс-супруге разобраться с долгами. Кроме того, до развода муж поддерживал Шатову в её карьере и стремлении зарабатывать на торгах. По словам деверя пермячки, пара продала квартиру в элитном ЖК на улице Энгельса, а деньги они пустили на старт «финансовой карьеры» Шатовой.