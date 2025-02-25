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В Воронеже 2 человека пострадали в ДТП

Водитель пытался уйти от столкновения.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Накануне, примерно в 14:40, в областном центре, вблизи дома № 19 на улице Большая Стрелецкая, собщили в пресс-службе воронежского главка МВД.

32-летний местный житель, управляющий автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны улицы Красных Партизан в сторону Петровской набережной, по предварительным данным, пытаясь избежать столкновения с другим Hyundai Solaris, за рулем которого находился 43-летний местный житель, врезался в препятствие.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 32 лет и его пассажирка, 33-летняя местная жительница, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту происшествия полицейские проводят проверку, выясняя все обстоятельства и причины случившегося.