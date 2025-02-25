В Воронеже 2 человека пострадали в ДТП

32-летний местный житель, управляющий автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны улицы Красных Партизан в сторону Петровской набережной, по предварительным данным, пытаясь избежать столкновения с другим Hyundai Solaris, за рулем которого находился 43-летний местный житель, врезался в препятствие.