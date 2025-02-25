Новосибирский суд оставил в силе приговор замдиректору завода за смерть рабочего

— Установлено, что 27 января 2022 года заместитель директора предприятия Сергей Редкозубов обманным путём заманил сварщика на территорию склада, где не было камер видеонаблюдения. Там он избил работника и потребовал написать расписку о возврате денег, после чего забрал инструменты и ушёл. Потерпевший смог обратиться в больницу и подать заявление в полицию, — сказано в сообщении судов.