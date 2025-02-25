Новосибирский суд оставил в силе приговор замдиректору завода за смерть рабочего

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию и оставил без изменений приговор Кировского районного суда, который признал замдиректора завода Сергея Редкозубова виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Инцидент произошел 27 января 2022 года, когда Редкозубов, недовольный оплатой за выполненную работу.
— Установлено, что 27 января 2022 года заместитель директора предприятия Сергей Редкозубов обманным путём заманил сварщика на территорию склада, где не было камер видеонаблюдения. Там он избил работника и потребовал написать расписку о возврате денег, после чего забрал инструменты и ушёл. Потерпевший смог обратиться в больницу и подать заявление в полицию, — сказано в сообщении судов.
Из-за травм, полученных во время избиения, мужчина скончался в больнице через несколько дней.
В результате судебного разбирательства Редкозубов был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить компенсацию морального ущерба в размере 1,5 миллиона рублей сестре погибшего.
— Адвокат осужденного обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, считая его несправедливым и необоснованным, — отметили в суде.
Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу.