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Верховный суд РТ вынес приговор участникам ОПГ «Тукаевские»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор участникам преступной группировки Тукаевские.

Источник: ИА Татар-информ

На скамье подсудимых семь человек. Их признали виновными в нескольких убийствах, похищении человека и хранении оружия. При этом фигуранты до конца настаивали на том, что уголовное дело было сфабриковано и отрицали вину.

Главному фигуранту дела и главе ОПГ — Геннадию Кирилову — назначили наказание в виде 24 лет колонии. Остальным участникам: Айрату Аюпову — 19 лет, Ильнуру Киямову — 17 лет, Рустему Шарафутдинову — 15 лет, Александру Марфину — 14 лет, Айрату Абдрахманову — 12 лет, Альберту Казакову — 13 лет. Кроме того, они должны выплатить 5 млн рублей компенсации родственникам убитых.