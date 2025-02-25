В Калининграде задерживается прибытие пяти рейсов из российских регионов

«Аэропорт работает в штатном режиме, с прибытием в Калининград задерживается пять рейсов. Два — в связи с поздним прибытием воздушного судна. Из-за тумана задерживаются рейсы N4 852 — Уфа, SU 1000 — Санкт-Петербург, U6 391 — Санкт-Петербург», — сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что других задержек на данный момент нет, остальные рейсы выполняются по расписанию. «Дополнительных задержек не ожидаем», — сказал представитель аэропорта.
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны находится в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Пассажиропоток аэропорта за 2024 год достиг 4,8 млн пассажиров, что почти на 12% выше показателя 2023 года.