В Калининграде задерживается прибытие пяти рейсов из российских регионов

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Прибытие пяти рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Перми в Калининград задерживается, в том числе из-за тумана. При этом авиаузел работает в нормальном режиме, сообщили ТАСС в его пресс-службе.