Прокуратура выясняет обстоятельства массового ДТП на трассе под Омском

Сегодня утром, 25 февраля, на трассе Седельниково — Муромцево произошла массовая авария. Прицеп грузовика вынесло на встречку, где он врезался в пассажирский микроавтобус. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В салоне микроавтобуса находились не менее девяти человек, в том числе и дети. Есть погибший. Пострадавших доставили в больницу.
Напомним, что полицейские завели уголовное дело. СУ СК РФ по Омской области организовало доследственную проверку.
Сейчас на месте происшествия работает прокурор Муромцевского района Константин Эйсфельд. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области будут судить водителя мопеда, устроившего смертельное ДТП.